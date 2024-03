Brasileiro preso em SP tinha laços com a Yakuza: ele e comparsas sequestraram e mataram empresário no Japão

Alexandre Hideaki Miura, conhecido como Bu-Yan ou Jumbo no Japão, foi preso neste domingo na zona leste de São Paulo por agentes da Polícia Federal que o procuravam desde 2022, de acordo com notícia veiculada pelo G1.

Alexandre é acusado de pertencer à Yakuza, a máfia japonesa, e foi condenado pela Justiça brasileira a 30 anos de prisão em regime fechado pelo sequestro e morte de um empresário no Japão, em 2001.

Segundo a sentença, ele, três brasileiros e cinco outros japoneses também pertencentes à Yakuza se disfarçaram de trabalhadores da construção civil para seqüestrar o empresário Harumi Inagaki, em Nagoya, no Japão.

Dono de casas noturnas, Inagaki foi torturado com golpes de tacos de beisebol, chave de rodas, pé de cabra e tomou dois tiros. Sua esposa também foi baleada, mas sobreviveu. O corpo do empresário foi colocado dentro de um barril cheio de cimento e jogado em um rio da cidade.

Segundo a investigação, o crime foi motivado por desavenças com a Yakuza, que resolveu extorquir dinheiro dele e de sua família. Harumi também tinha ligações com a máfia japonesa, que contratou o brasileiro para ajudar a extorquir dinheiro e matá-lo. Dois dos participantes do crime foram identificados, Alexandre e Marcelo Yokoyana, que deixaram o Japão e retornaram ao Brasil.

Como não há tratado de extradição entre Brasil e Japão, o processo foi enviado para o Brasil para análise do Ministério Público Federal e a Justiça Federal Brasileira, que culminou em uma sentença de 30 anos de cadeia.