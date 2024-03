O que se sabe até o momento sobre o corpo encontrado às margens do Rio Pinheiros

Na manhã deste sábado, dia 9 de março, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência às margens do Rio Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações publicadas pelo G1, a ocorrência em questão se trata da localização do corpo de um homem na margem do rio.

Segundo informações da polícia, funcionários de uma usina encontraram o corpo da vítima preso junto com o lixo em uma das barreiras de contenção.

No local, as equipes de resgate e investigação identificaram o corpo um homem adulto já em estado avançado de decomposição. Até o momento a identidade da vítima não foi revelada.

Conforme a reportagem publicada, exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. Por sua vez, o caso foi registrado no 27º DP como morte suspeita.

Leia também: Suspeito por estupros em série, influencer teria feito 11 vítimas em uma semana