Lotofácil acumulou; prêmio para hoje é de R$ 4 milhões

Não é todo dia que a Lotofácil terminar um sorteio sem nenhum ganhador, mas foi o que aconteceu no sorteio desta sexta-feira e agora o prêmio está acumulado para este sábado, quando o apostador que acertar as quinze dezenas pode legar para casa R$ 4 milhões.

Os números sorteados ontem foram :

03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Na faixa dos quatorze acertos, 254 apostas foram premiadas com R$ 1.764,32; já na faixa dos 13 acertos, 8.675 apostas levaram R$ 30,00.

SORTEIO DESTE SÁBADO

Para tentar levar esses R$ 4 milhões para casa, o apostador tem que fazer sua aposta até as 19h em uma das casas lotéricas credenciadas em todo país ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Quina também está acumulada e vai pagar R$ 9,5 milhões

A Quina também não teve ganhadores no sorteio desta sexta-feira e retorna hoje com prêmio acumulado de R$ 9,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta sexta-feira foram 07, 45, 47, 53, 70.

Sessenta e seis apostas acertaram a quadra e cada uma delas levou para casa R$ 7.607,87; na faixa dos três acertos, 5.624 apostas ganharam R$ 85,03.

O sorteio da Quina ocorre a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.