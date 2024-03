La Niña deve aliviar o calor e trazer frentes frias mais intensas ao Brasil

O calor escaldante que vem batendo recordes de temperatura desde setembro de 2023 pode estar com os dias contados. Conforme publicado pelo O Globo, isso deve ocorrer pois existe 90% de chances de o fenômeno El Niño ser substituído por uma La Niña a partir do mês de julho. As informações foram divulgadas por uma Nota Técnica preparar para a Casa Civil pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Caracterizada por ser o oposto do El Niño, responsável pelas altas temperaturas, a La Niña deve abaixar as temperaturas de boa parte do Brasil e do mundo. Ela se trata de um fenômeno global que impacta em todos os continentes e provoca frentes frias mais intensas e prolongadas. Apesar do alívio em relação ao calor, é esperado que períodos de secas e chuvas torrenciais ocorram.

Apesar das expectativas, é impossível saber ao certo qual será a intensidade do fen6omeno, que poder ressurgir em intervalos de 2 a 7 anos, sendo o mais recente entre os anos de 2020 e 2023.

Por outro lado, o El Niño deve permanecer ativo até o mês de maio, provocando ondas de calor acima da média em todo o Brasil.

Chuvas e temperaturas mais baixas

Com a chegada do La Niña, é esperado um período de chuvas para o semiárido e para a região Norte do Brasil. Já no Sudeste e em parte do Centro-Oeste o calor deve diminuir na primavera. Durante o verão, a possibilidade é de um calor menos intenso nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com uma possibilidade de temperaturas anormais para parte do Sudeste.

Em termos de chuva, a Nota Técnica alerta para a possibilidade de chuvas extremas em toda a região leste do estado de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro. Para o Sul o cenário continua complicado com ameaças de seca que podem trazer graves consequências para a agricultura e para a geração de energia elétrica.

Apesar de ser possível prever com antecedência a chegada do fenômeno, ainda é cedo para saber ao certo como ele irá impactar de fato no clima do país, visto que transições rápidas entre o El Niño e a La Niña não são tão comuns de acontecer.

