Lotofácil sai para apostadores de quatro estados diferentes

Quatro apostas feitas em quatro estados diferentes foram as ganhadoras do prêmio da Lotofácil desta quinta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os felizardos fizeram suas apostas nas cidades de Morro do Chapéu, na Bahia, Muriaé, em Minas Gerais, Capela de Santa, no Rio Grande do Sul, e Joinvile, em Santa Catarina. Cada um deles vai levar para casa R$ 356.612,27.

Os números sorteados nesta quinta-feira para a Lotofácil foram

01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25

Trezentos e noventa e nove apostas fizeram 14 pontos e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.070,87; na faixa dos 13 acertos, 10.737 ganharam R$ 30 cada.

PRÓXIMO SORTEIO

A Lotofácil retorna hoje com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Para tentar a sorte, o apostador deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. O sorteio será realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina está acumulada em R$ 8,5 milhões

Mais uma vez a Quina não saiu. O prêmio está acumulado e deve pagar nesta sexta-feira a quem acertar as cinco dezenas sorteadas o valor de R$ 8,5 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados nesta quinta-feira:

27, 39, 52, 58, 75