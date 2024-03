Documentário sobre o Submarino Titan revela que 2 passageiros tinham noção do problema

O documentário recém-lançado “Minute by Minute: the Titan sub disaster”, foi lançado na última quinta-feira, dia 7 de março, com a missão de apresentar detalhes sobre a tragédia que vitimou cinco pessoas que estavam a bordo do submersível para visitar o naufrágio do navio Titanic.

Ainda sem data para ser disponibilizado em países fora do Reino Unido, o documentário revelou que dois, dos cinco passageiros que mergulharam com o submersível Titan, tinham noção de um grave problema na embarcação.

Conforme publicado pelo O Globo, todos os cinco tripulantes do submersível, incluindo turistas que pagaram aproximadamente R$1,1 milhão pela viagem, e o CEO da Ocean Gate, empresa responsável pelo submersível, morreram com a implosão do veículo.

“Sabiam da falha grave”

Confirme a publicação, em determinado momento do documentário o especialista Dik Barton revela que ao menos duas pessoas estavam cientes da falha que ocasionou a implosão da embarcação.

“Nesse grupo, três eram turistas e duas pessoas cultivavam extrema competência em submersíveis de águas profundas. Esses últimos eram Paul-Henry Nargeolet, um submarinista muito qualificado e experiente, e Stockton Rush”.

“Acho que os sinais reveladores foram que, depois de uma hora, o perfil do mergulho estava começando a tomar um curso errado”, afirma o especialista para, em seguida, revelar que isso poderia indicar aos mergulhadores experientes que as coisas estavam dando errado.

Os restos do submarino Titan foram encontrados no fundo do mar a aproximadamente 500 metros dos destroços do Titanic. Destroços e supostos restos humanos recuperados do local foram resgatados durante a operação de buscas pela embarcação. Diante dos achados, todos os tripulantes foram dados como mortos.

Estavam no submersível o empresário britânico Hamish Harding; Shahzada e Suleman Dawood; Stockton Rush e Paul-Henry Nargeolet.

Até o momento não se tem uma previsão de quando o documentário será disponibilizado para outros países.

