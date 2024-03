Confira as dezenas da Lotofácil desta sexta-feira

O concurso 3048 da Lotofácil vai pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas nesta sexta-feira um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Veja as dezenas da Lotofácil desta sexta-feira, 8 de março de 2024:

03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Ganhadores do sorteio anterior

Quatro apostas feitas em quatro estados diferentes foram as ganhadoras do prêmio da Lotofácil desta quinta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os felizardos fizeram suas apostas nas cidades de Morro do Chapéu, na Bahia, Muriaé, em Minas Gerais, Capela de Santa, no Rio Grande do Sul, e Joinvile, em Santa Catarina. Cada um deles vai levar para casa R$ 356.612,27.

Quina acumulada paga R$ 8,5 milhões

O concurso 6385 da Quina está acumulado e promete pagar nesta sexta-feira ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões.

Veja os números da Quina desta sexta-feira:

07, 45, 47, 53, 70