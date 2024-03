Veja resultado da Mega-Sena desta quinta-feira; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Hoje é dia de sorteio da Mega-Sena e o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pode levar para casa o prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, de acordo com a Caixa.

Confira os números sorteados para a Mega-Sena nesta quinta-feira:

10, 11, 13, 25, 27, 42

MILHÕES PARA GOIÁS

O prêmio acumulado da loteria foi pago na última terça-feira para um bolão de 24 cotas feito na cidade de Goiânia, em Goiás, e os apostadores que participaram do bolão dividiram um prêmio de R$ 206.475.189,75.

Na faixa dos 5 acertos, 287 apostas também faturaram R$ 39.392,16 cada.

Sorteio da Timemania paga R$ 18 milhões

Prêmio da Timemania está acumulado Reprodução/Loterias Caixa

Nesta quinta-feira tem também sorteio da Timemania, cujo prêmio é quase cinco vezes maior do que o da Mega desta quinta. O apostador que acertar as dezenas sorteadas pode levar para casa nada menos do que R$ 18 milhões.

Veja os números sorteados para a Timemania:

11, 14, 17, 39, 46, 53, 63

Time do Coração: 68 (Santos FC)