São Paulo tem dia encoberto, com chuvas isoladas e menos volumosas

São Paulo enfrenta dia nublado e com chuva (Josh Hild/pexels)

As fortes chuvas que caíram sobre a cidade de São Paulo devem dar um descanso para o paulistano nesta quinta-feira, de acordo com dados da Climatempo.

Isso não quer dizer que não vai chover, mas as pancadas previstas devem ser mais isoladas e o volume bem menor do que o registrado nos últimos dias. Apesar disso, o risco de deslizamento continua, uma vez que o solo continua encharcado pelas fortes chuvas dos últimos dias.

O litoral de São Paulo e as regiões da Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba, entretanto, continuam em alerta para chuva forte nesta quinta-feira, ainda sentindo os efeitos da passagem da frente fria vinda do sul.

Em algumas cidades do litoral paulista já choveu nas últimas 24h o equivalente à média prevista para todo mês de março. Nas cidades de Mongaguá, Itanhaém e São Vicente choveu entre os dias 5 e 6 o equivalente a 328 mm, 218 mm e 213 mm, respectivamente.

A frente fria está nesta quinta-feira na altura da costa do Rio de Janeiro e Espírito Santo e isso somado à alta circulação de vento marítima trazendo mais umidade para a costa podem provocar grandes volumes de chuva nas áreas mais próxima ao mar dos dois estados, além da Zona da Mata Mineira.