Resultado da Lotofácil 3047: veja os números sorteados nesta quinta-feira

No sorteio desta quinta-feira do concurso 3047 da Lotofácil, o apostador que acertar as quinze dezenas pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números da Lotofácil desta quinta-feira:

01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25

MG e PB

O sorteio desta quarta-feira do concurso 3046 a Lotofácil teve dois ganhadores e cada um deles vai engordar sua conta bancária em R$ 688.746,33, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Lagoa Formosa, em Minas Gerais, e João Pessoa, na Paraíba.

Quina acumulada paga R$ 3 milhões

Volante da Quina (Metro World News)

O sorteio da Quina desta quinta-feira está com prêmio acumulado e pode pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de até R$ 3 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados para a Quina:

27, 39, 52, 58, 75