‘Não acho justo’, declara a mãe de Isabella Nardoni sobre a progressão de pena de Anna Carolina Jatobá

Ana Carolina Oliveira em participação no Podcast Entendi Direito (Reprodução / YouTube - Canal Entendi Direito)

Meses antes de se tornarem públicas as regalias que Anna Carolina Jatobá vem recebendo durante o tempo de cumprimento de pena no regime aberto, a mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, já tinha deixado clara sua opinião sobre a progressão de pena recebida por Jatobá.

Durante uma participação no Podcast Entendi Direito, a mãe de Isabella foi categórica ao afirmar que não acha justo o fato dos responsáveis pela morte de sua filha conquistarem a progressão de pena para o regime aberto.

O episódio em questão foi ao ar no dia 07 de dezembro de 2023, aproximadamente cinco meses após Anna Carolina Jatobá conquistar o direito de cumprir o restante de sua pena no regime aberto.

Em determinado momento do podcast, o entrevistador, Dr. Evandro Moreira, questiona Ana Carolina Oliveira sobre o que seria a justiça para ela e se ela acha justo a progressão de regime recebida por Jatobá.

“Não acho nenhum pouco justo. Eu acho que primeiro pra mim não tinha que sair, eu sou dessa opinião. Pronto, falei. Segundo que devia ser realmente um crime você cometer um crime. Eu não cometeria um crime, eu tenho medo do código penal”, declarou Ana.

Entenda a progressão de pena de Anna Carolina Jatobá

Em junho de 2023, Anna Carolina Jatobá conquistou o direito a cumprir o restante de sua pena em regime aberto depois de passar pelo regime fechado e semi-aberto. Sentenciada a 26 anos pela morte da enteada, Isabella Nardoni, ela tem uma vida bem diferente da de outros condenados que seguem cumprindo suas penas em regime aberto.

Pelas normas, ainda mais rígidas devido ao tipo de crime cometido, Anna Carolina Jatobá deveria trabalhar todos os dias, permanecer em casa das 20h às 6h e não sair aos finais de semana e feriados.

No entanto, uma publicação recente revelou que ela vem recebendo autorização da Justiça para comparecer a eventos noturnos e até mesmo para tirar um período de férias na praia com a intenção de “estreitar vínculos familiares com seus filhos”.

