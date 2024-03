Mídia afirma que um projétil russo caiu a 150 metros de Volodímir Zelenski

Um relatório da RTVE Noticias detalhou que vários meios de comunicação gregos confirmaram que o exército russo realizou um ataque com drones na cidade de Odessa, na última quarta, dia 6, no qual um dos mísseis lançados atingiu a apenas 150 metros de distância de um comboio que transportava o presidente da Ucrânia, Volodímir Zelenski, e o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis.

Tudo teria acontecido quando o presidente ucraniano estava mostrando o porto de Odessa ao grego. Embora ambos os líderes tenham saído ilesos do ataque, o míssil causou a morte de cinco civis e vários feridos.

“Ouvimos o som das sirenes e explosões que estavam muito perto de nós. Não tivemos tempo de ir para um lugar seguro, é uma experiência muito impressionante. Entendo que esta guerra afeta a todos, não há ninguém que fique de fora. A Ucrânia está lutando contra uma força bárbara”, declarou Mitsokatis ao meio privado SKAI.

Por sua vez, Zelenski apontou contra a Rússia e disse que não se importa que em solo ucraniano haja convidados militares, civis e internacionais: "ou eles estão loucos ou não controlam como está operando seu exército terrorista".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis AP (AP)

Explicação russa

O Ministério da Defesa da Rússia explicou que os mísseis de alta precisão foram direcionados contra um hangar na área do porto industrial de Odesa, pois a Ucrânia estava preparando navios de combate não tripulados lá.

Já se passaram um pouco mais de dois anos desde o início do conflito bélico devido à invasão russa no território ucraniano, resultando em uma ocupação russa de 18% na Ucrânia, de acordo com um relatório da Euronews, e mais de 6,4 milhões de ucranianos se tornaram refugiados.

Além disso, em relação às mortes, de acordo com a RTVE, as Nações Unidas puderam verificar 18.955 vítimas civis na Ucrânia: 7.199 mortos e 11.756 feridos. Pelo menos 438 dos falecidos eram menores de idade: 226 meninos, 180 meninas e 32 de sexo desconhecido, de acordo com seus dados. Quanto aos adultos, os corpos correspondem a 2.888 homens, 1.941 mulheres e 1.932 pessoas cujo sexo ainda é desconhecido.