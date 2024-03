Implosão do submarino Titan: documentário explora som captado que coloca em dúvida teoria da morte instantânea

Aparentemente toda a história sobre a implosão do submarino Titan, que levava um grupo para visitar os restos do famoso Titanic, já está contada e nada mais há para estudar sobre o caso, certo? Só que não! Um documentário que estrou nesta quinta-feira na TV britânica Channel 5 levanta a questão sobre o estranho ruído captado pela Guarda Costeira do Canadá, que participava das buscas com equipes dos Estados Unidos e que direcionou as equipes na busca.

O Titan levou cinco passageiros a um preço de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,19 milhão cada) para visitar os destroços do famoso navio que afundou em 1912 e está a cerca de 3,8 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico em 18 de junho de 2023 e perdeu comunicação com a equipe pouco mais de 1h30 após submergir. Entre os passageiros estava o bilionário britânico Hamish Harding e seu filho.

Durante as buscas, a equipe de canadenses que sobrevoava o oceno identificou um ruído no terceiro dia de buscas. O barulho se assemelhava a batidas contínuas e tinha intervalos de 30 minutos, segundo reportaram as autoridades à época, e fez com que as buscas fossem direcionadas no perímetro ao redor do local de onde o som tinha sido captado. Dias depois os destroços do submarino Titan foram encontrados neste perímetro.

Passeio turístico pelos escombros do Titanic custou mais de R$ 1 milhão por passageiro Foto: Instagram @oceangateexped

A principal tese, a mais aceita e difundida, foi de que os passageiros sequer sentiram a implosão, que durou apenas alguns segundos no primeiro dia do desaparecimento, mas a investigação nunca conseguiu explicar o ruído no terceiro dia.

O som gravado pela Guarda Costeira será apresentado no primeiro episódio do documentário “Minute By Minute; The Titan Sub Disaster”, e lança no ar uma leve margem de dúvida sobre a tese de que todos os passageiros morreram de forma instantânea poucas horas após submergirem. Será que eles ficaram presos no fundo do oceano, sem energia, com frio, apavorados por horas e mandaram sinais sonoros para tentar avisar as equipes de resgate? É uma pergunta que talvez nunca tenha uma resposta satisfatória.