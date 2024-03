Fuga de presos em Mossoró entra para as buscas mais longas já realizadas no Brasil

Após 23º dias sem qualquer tipo de pista, a polícia segue buscando pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento se tornaram os primeiros presos a fugirem de uma penitenciária federal. Os dois estão conectados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho Beira-Mar, também preso na unidade em questão.

Conforme publicado pelo G1, com as buscas entrando no 23 dia, esta já se torna uma das fugas mais longas na história do Brasil, entre casos de fugitivos do sistema prisional e de criminosos que conseguiram driblar a polícia.

Confira a lista com as maiores fugas no Brasil.

Lázaro Barbosa

Um dos casos mais recentes e que mobilizou uma grande força-tarefa foi a fuga do assassino em série Lázaro Barbosa, de 32 anos. Conforme as investigações, ele foi responsável pela morte de quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia no dia 9 de junho de 2021.

Ao todo, mais de 270 agentes participaram da caçada a Lázaro, que durou 20 dias até que o fugitivo entrou em confronto com os policiais e acabou morto.

Paulo Cupertino

O comerciante Paulo Cupertino passou 1O comerciante Paulo Cupertino passou 1.072 dias foragido da polícia após matar o ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e seus pais. Rafael era namorado da filha de Paulo.

Para conseguir passar tanto tempo fugindo das autoridades, Paulo teria utilizado nomes falsos e teve mais de 300 endereços entre Brasil, Paraguai e Argentina. Ele foi detido em um hotel localizado em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

Roger Abdelmassih

Preso em agosto de 2014, em Assunção, no Paraguai, o médico Roger Abdelmassih deveria ter se apresentado à polícia em 2011. Ele foi condenado a 278 de prisão pelo estupro e atentado violento ao pudor contra 37 vítimas.

Jorgina de Freitas

Advogada e procuradora, Jorgina de Freitas foi a responsável pela maior fraude contra a Previdência Social ocorrida no Brasil. Em julho de 1992 ela foi condenada a 14 anos de prisão, mas ficou foragida até 1997.

Ela foi encontrada na Costa Rica e extraditada para o Brasil. Ela ficou presa até junho de 2010 quando uma sentença declarou a extinção da pena. Jorgina morreu em 2022 por conta de um acidente de carro sofrido no ano anterior.

Paulo César Farias

Tesoureiro da campanha política de Fernando Collor de Mello, PC Farias foi indiciado em 41 inquéritos criminais e condenado meses depois do impeachment de Collor. Ele foi localizado após 130 dias da determinação de sua prisão.

Ele chegou a cumprir um terço da pena, e foi assassinado no ano de 1996 em Maceió.

