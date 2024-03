Estupro coletivo de brasileira: motociclistas indianos fazem paralisação e pedem “Justiça para Fernanda”

A notícia de estupro da brasileira que viaja com o marido de moto correu por toda a Índia e motivou motociclistas que moram em Pune a se reunirem para fazer uma passeata pedindo justiça para Fernanda Santos e o fim dos estupros recorrentes no país.

Na última terça-feira, os motoqueiros indianos se reuniram por volta das 20h na praça Alka Chowk segurando velas e cartazes com as mensagens “Justiça por Fernanda”, “Queremos justiça”, “Eu apoio Fernanda” e “Salvem as mulheres”.

Uma motociclista conhecida como Maral Yazarloo Pattrick usou suas redes sociais para repudiar o crime e também para defender Fernada, que está sofrendo ataques nas redes por ter denunciado o crime. “Fernanda é um símbolo de força. Essa mulher maravilhosa de 28 anos nos ensinou a levantar, não ficarmos caladas e não desistir quando acontecer coisas horríveis na nossa vida. E querida Índia, o mundo inteiro observando e esperando por justiça! #justiçaporfernada e cada menina deste país que enfrentou isso, aquela que ouvimos ou não!”, escreveu do seu Instagram.

Fernada e Vicente foram atacados na última sexta-feira quando acampavam perto de um ponto policial na cidade de Dumka, no estado de Jharkhandna, que fica na região nordeste do país. O casal foi agredido e Fernanda foi vítima de estupro coletivo por sete homens.

O casal foi atendido no hospital local e liberado após prestar depoimento e postou nas redes que seguiriam viagem até o Nepal, destino final da viagem, e de lá retornariam para a Espanha.

A polícia indiana disse que já prendeu os oito suspeitos de cometerem o estupro e eles enfrentarão julgamento

Na segunda-feira, o casal recebeu uma indenização do estado indiano pelo incidente, mesmo antes dos criminosos terem sido julgados pelo estupro coletivo. Fernanda e Vicente receberam um cheque no valor de um milhão de rúpias, o equivalente a R$ 60 mil.