São Paulo se prepara para encarar mais um dia de chuva nesta quarta-feira

Após um final de tarde de caos e alagamentos nos principais cidades ontem, São Paulo deve se preparar para mais um dia de chuva intensa, com potencial de alagamento em todas as regiões do estado, com alerta especial para o litoral, onde deve chover novamente forte.

Os temporais que caíram em São Paulo foram provocados pela passagem de uma frente fria que está estimulando a formação de nuvens carregadas para toda regiões sudeste.

Nesta terça-feira, de acordo com dados da Climatempo, choveu cerca de 90 mm em várias cidades do interior e em bairros da cidade de São Paulo. No litoral a chuva foi ainda mais intensa e em algumas cidades, como Mongaguá os acumulados de chuva chegaram a 200 mm.

Com a previsão de mais chuvas fortes em todo o litoral, a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de deslizamento de barreiras e alagamentos. Todo o litoral deve enfrentar ressaca e a previsão é de ondas de até 2,5 metros em toda faixa litorânea.

Chuva acumulada na Capital

A Capital e as cidades da região metropolitana também enfrentaram alto volume de chuva nesta terça-feira. Confira os maiores volumes registrados: