Nova cesta básica: veja os alimentos presentes em decreto do governo que traz alimentos minimamente processados

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (6) um decreto que determina os itens que deve compor a nova cesta básica.

O decreto entra em vigor para orientar políticas públicas de direito à alimentação em um pacote de ações de combate à fome anunciado pelo presidente Lula na última terça-feira (5).

Grupo de alimentos

A partir da norma, as cestas básicas precisam conter os seguintes grupos alimentares:

leguminosas/feijões;

cereais;

raízes e tubérculos;

legumes e verduras;

frutas;

castanhas e nozes (oleaginosas);

carnes e ovos;

leites e queijos;

açúcares, sal, óleos e gorduras;

café, chá, mate e especiarias.

Ainda segundo as regras, a cesta básica ser composta apenas com alimentos in natura ou minimamente processados.

Processados e ultraprocessados

Alimentos processados podem ser adicionados ao pacote, mas de forma excepcional e com autorização do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

No caso dos ultraprocessados, feitos com aditivos, como corantes e aromatizantes, ficam proibidos de serem incluídos na cesta básica.

A ideia do governo é estimular a alimentação saudável, afim de reduzir doenças como câncer e a obesidade.

O decreto prioriza ainda alimentos produzidos por meio da agricultura familiar. O governo ainda está elaborando uma portaria com exemplos de alimentos que podem fazer parte dos grupos mencionados no decreto, mas disse que ele serve para “ações, políticas e programas de natureza tributária, inclusive a devolução de tributos às pessoas físicas”. Essas mudanças terão que “levar em conta o impacto fiscal para reduzir desigualdades de renda”.

