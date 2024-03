Filha e namorado são presos por morte de mulher encontrada em geladeira

Uma jovem de 13 anos e seu namorado, de 22, estão sendo acusados pela morte de Flávia dos Santos Carneiro, de 43 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de uma geladeira velha abandonada em uma área de mata em Maceió, nas Alagoas.

De acordo com a investigação da polícia, a mulher é mãe da adolescente e foi morta porque não aceitava o relacionamento da filha adolescente com um homem mais velho, mas o ‘casal’ já havia anunciado que pretendia morar junto e estavam inclusive montando uma casa.

A adolescente contou aos investigadores que durante uma discussão ela e o namorado deram uma pancada na cabeça da mãe, que caiu desacordada, na última sexta-feira. O namorado, então, pegou uma faca e golpeou a sogra, escondendo o corpo da mulher dentro da geladeira.

Segundo o depoimento, o corpo da mãe ficou na geladeira por quatro dias, mas todo o rastro de sangue do chão foi limpo pelo casal.

O crime foi descoberto por um motorista contratado para fazer o frete dos móveis para a nova casa do casal e também para descartar a geladeira, que foi lacrada com fita adesiva. Ele foi acompanhado do pai do jovem e desconfiou da ordem que recebeu para abandonar a geladeira em um lugar de mata porque o eletrodoméstico estava novo, mas totalmente lacrado por fita. Ele resolveu acionar a polícia para verificar e o corpo foi descoberto dentro em estado de decomposição.

O pai do jovem foi preso por cúmplice na ocultação de cadáver e entregou o casal. A adolescente foi apreendida, mas por ser menor não pode responder como adulta. Ela foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O namorado foi preso somente na noite desta terça-feira, escondido na casa de parentes.