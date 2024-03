Cinco apostas dividem a Lotofácil

Cinco apostas feitas em diferentes estados vão dividir o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira, de acordo com o site da Caixa.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Rio Verde, em Goiás, São Luis, no Maranhão, Natal, no Rio Grande do Norte, Campos Novos, em Santa Catarina e Palmas, no Tocantins. Cada um dos sortudos ganhadores vai levar para casa R$ 252.337,54.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25

Também foram premiadas as 330 apostas que acertaram 14 números com R$ 1.145,22 cada e 12.087 apostas que fizeram 13 pontos, com R$ 30 cada.

Os sorteios da Lotofácil retornam nesta quarta-feira, com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. A aposta simples da loteria custa R$ 3.

Quina acumulou

A Quina continua acumulada, já que no sorteio realizado nesta terça-feira nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas.

Os números sorteados pela Quina ontem foram:

20, 45, 52, 69, 78