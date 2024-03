Saiba quanto o governo indiano pagou à brasileira vítima de estupro coletivo a titulo de indenização

O casal Fernanda e Vicente foi atacado por sete homens na madrugada de sexta-feira no distrito de Dumka, na Índia, enquanto dormia em uma tenda ao lado de uma estação policial e ela, brasileira naturalizada espanhola, foi vítima de estupro coletivo.

Três suspeitos foram presos, mas a polícia já identificou todos os envolvidos no crime, segundo o comissário de polícia local, Anjaneyulu Dodde, que vai tentar garantir “um julgamento rápido e condenação” para os abusadores.

A lei do país prevê penas severas para estupradores, com mínimo de 10 anos e máximo de prisão perpétua, no caso de estupros coletivos.

Mas o que mais chamou a atenção da imprensa ocidental foi o fato do casal ter sido indenizado pela justiça indiana antes mesmo do caso ter sido julgado e de os criminosos terem sido condenados. Fernanda e Vicente receberam nesta segunda-feira um cheque no valor de um milhão de rúpias, o equivalente a R$ 60 mil, como indenização.

COMO FOI O ESTUPRO

Fernanda e Vicente viajavam de moto pelo país. Eles foram atacados enquanto dormiam e o marido foi imobilizado com uma faca no pescoço enquanto sua mulher era abusada. Os dois foram espancados e exibiam hematomas no rosto.

Eles foram ao posto policial logo que amanheceu, no sábado, para denunciar o estupro, mas os agentes só falam híndi e não entendiam o que estava acontecendo. O casal foi levado para o hospital e somente lá os agentes souberam que ela havia sido estuprada.

Apesar do abuso, o casal resolveu seguir viagem para o Nepal, como havia programado inicialmente, e de lá pegaria um voo para a Espanha.

No perfil próprio, Fernanda publicou vídeo dizendo que temeu por sua vida. “O meu rosto está assim, mas não é isso que me dói mais. Pensei que íamos morrer, mas graças a Deus estamos vivos”, disse ela, mostrando o rosto bastante machucado.