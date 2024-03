Estupro coletivo de brasileira: oito suspeitos presos podem pegar de 30 anos à pena de morte

Os oito suspeitos e atacar e estuprar a brasileira Fernanda Santos, que viajava com o marido de moto pela Índia, foram presos e enfrentarão julgamento, de acordo com informações da Superintendência da Polícia Nacional do país.

Fernanda e o marido Vicente dormiam em uma tenda perto do posto policial no distrito de Dumka, no estado de Jharkhandna, que fica na região nordeste do país, na última sexta-feira quando foram atacados pelos criminosos. Ele foi dominado com uma faca e agredido a golpes de capacete; ela foi agredida e estuprada por todos.

A pena de estupro pode variar na índia de 10 anos por estupro simples a 30 anos por estupro coletivo, mas desde 2012 uma nova penalidade foi instituída desde que uma jovem de 23 anos foi atacada e estuprada por seis homens em um ônibus em Nova Déli e morreu. Desde então, estupradores coletivos podem ser condenados à pena de morte.

O casal foi atendido no hospital local e liberado após prestar depoimento e postou nas redes que seguiriam viagem até o Nepal, destino final da viagem, e de lá retornariam para a Espanha.

INDENIZAÇÃO

Nesta segunda-feira, o casal recebeu uma indenização do estado indiano pelo incidente, mesmo antes dos criminosos terem sido julgados pelo estupro coletivo. Fernanda e Vicente receberam um cheque no valor de um milhão de rúpias, o equivalente a R$ 60 mil.