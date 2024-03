Bruninho, filho de Eliza Samudio, assina seu primeiro contrato como goleiro

Aos 14 anos de idade Bruninho Samudio assinou seu primeiro contrato para atuar nas categorias de base do clube Athletico-PR. Apesar de já atuar como boleiro no time desde o ano passado, ele ainda não possuía um contrato oficial com a equipe.

Conforme publicado pelo UOL, Bruninho assinou seu contrato no dia 22 de fevereiro de 2024, data que marcaria o aniversário de 39 anos de sua mãe, Eliza Samudio, morta a mando do goleiro Bruno Fernandes em 2010.

Com o contrato, Bruninho passa a ter garantia de assistência educacional e outros tipos de suporte pelo clube, uma vez que vínculos profissionais só são permitidos para atletas acima dos 16 anos de idade.

Apesar de jogar na mesma posição que Bruno, o jovem garante que sua escolha em atuar como goleiro não tem qualquer relação com isso. “Eu estava jogando em uma escolinha e um goleiro toda hora não podia ir para o treino, eu falei ‘deixa que eu vou’. E estou aí até hoje”.

“Era um bom atleta, só que não era uma boa pessoa”

Segundo a publicação, Bruninho conversou com o Estadão e falou sobre seus sentimentos em relação ao ex-goleiro. Quando questionado, ele respondeu ter pena. “Tenho nada, tenho pena só. É só isso que eu tenho para falar. Ele tinha uma carreira muito incrível pela frente e destruiu tudo”.

Para ele, saber da verdade sobre o que aconteceu com a mãe e sobre a participação do pai também foi algo indiferente.

“Fiquei normal, porque para mim, tanto meu pai de sangue quanto minha mãe, que já se foi, eram pessoas desconhecidas. Não conheci, nunca vi na minha vida. Para mim, não fez tanta diferença.

Segundo a avó do menino e mãe de Eliza, Sônia Moura, a revelação sobre o que aconteceu com a mãe de Bruninho foi feita quando ele tinha entre 8 e 9 anos e questionou sobre o que tinha acontecido com o pai.

“Um dia ele chegou e foi categórico: ‘se [o pai] está morando longe, a gente pode pegar ônibus, avião’. Ai eu falei para ele ‘seu pai está preso’. E ele perguntou se foi roubo ou pego com droga, eu disse que nem uma coisa, nem outra. ‘Então ele mantou alguém’, ele disse. Eu falei: ‘matar não, mas foi responsável pela morte de uma pessoa’. Daí, ele vira e fala para mim: ‘foi da minha mãe?’. Eu falei: ‘foi’”.