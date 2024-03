Vídeo: Adolescente de 15 anos entra em escola com duas facas e fere alunos no DF

Vídeo: Adolescente de 15 anos invade escola e fere dois alunos no DF Imagem: Instagram Record Brasília (@recordbrasilia)

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) apreendeu nesta segunda-feira (4), um adolescente de 15 anos que feriu dois alunos e uma monitora após invadir escola em São Sebastião, no Distrito Federal.

Segundo o R7, foi encontrado com o menor duas facas. Ele assistia a aula antes de começar o ataque.

De acordo com a PM, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente e as aulas na escola foram canceladas.

A Secretaria de de Educação do Distrito Federal disse que, após o ataque, um professor conteve o aluno. Ainda segundo o órgão, ninguém ficou gravemente ferido.

“Diante do fato, a equipe gestora acionou de imediato a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para atendimento da comunidade escolar. A equipe gestora decidiu dispensar as aulas que ocorreriam no turno matutino”, informou a pasta.

“A Secretaria de Educação reitera que repudia qualquer forma de violência, dentro ou fora da escola, e reforça o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos, para garantir a segurança e integridade da comunidade escolar”, acrescentou a Secretaria de de Educação do DF.

