Sobrinha infarta e morre após idosa de 77 anos ser presa por erro da Justiça de Rondônia

Uma idosa de 77 anos foi presa na Delegacia Regional de Bacabal, munícipio de Maranhão, após erro na Justiça.

De acordo com o g1, o nome de Francisca Alves Feitosa dos Santos foi inserido erroneamente Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça.

Francisca foi presa no último dia 27 de fevereiro na comunidade Aldeia do Odino, zona rural de Bacabal (MA).

Segundo relato, a senhora passou a noite sem comida em uma cadeira na delegacia após o cumprimento de um mandado de prisão da Justiça do estado de Rondônia pelo crime de tráfico de drogas.

“Eu vinha chegando da roça com meus maxixinhos, como eu mostrei. Aí quando eu cheguei eles chegaram dizendo: ‘bora, bora, você tá presa’. Eu disse ‘tô presa meu amor’, eu levei em graça. Eu não matei, eu não roubei. Aí eu peguei um (policial) que eu conhecia, ‘pois eu vou presa mais tu’. Aí ele falou que era coisa séria e que eu ia saber (o motivo da prisão) lá no presídio”, relatou a idosa.

Chegando na cadeia, a família da senhora foi informada do mandado de prisão devido a condução de um veículo que transportava drogas, em 2020, na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia.

Além de não ter Carteira de Habilitação e não sabendo ler e escrever, a Francisca nunca esteve em Rondônia.

“A mãe nunca andou nessa cidade, nunca pisou pro rumo daí, ninguém sabe, ela não sabe. Nós que somos mais novos, nós não ‘sabe’. Desse mandado de prisão, a gente não sabia, de 2020, a gente não sabe. E ela é uma pessoa analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever”, explica Francivan Feitosa, filho de dona Francisca.

Na manhã do dia 28, a idos seria transferida do Presídio de Bacabal, para onde foi levada, para São Luís, contudo, a Justiça reconheceu o erro e mandou soltar Francisca.

O que aconteceu?

A idosa foi presa injustamente após um erro no cadastro da decisão judicial no Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Ministério da Justiça. Francisca foi presa no lugar de Diego Alves de Sousa, condenado por tráfico de drogas. O homem foi preso em flagrante dirigindo um veículo que transportava drogas na cidade de Porto Velho, em 2020. No ano seguinte saiu a condenação de cinco anos e dez meses de reclusão.

“No momento de cadastrar o mandado de prisão, ao invés de cadastrar o senhor Diego Alves, cadastraram foi o nome de dona Francisca e ocasionou tudo isso. Só não havia o RG, mas havia o cadastramento do CPF, endereço, nome da mãe dela e o nome da mãe dela” explicou Danilo Pereira de Carvalho, advogado de Francisca.

Sobrinha infarta e morre após idosa de 77 anos ser presa por erro da Justiça de Rondônia Imagem: g1/TV Mirante

Família alega que sobrinha infartou após o susto

Após o erro, Francisca e a família alegam que, além dos traumas emocionais devido ao susto e à prisão, uma sobrinha de 45 anos morreu devido ao susto. Irene Feitosa teria sofrido um infarto e morreu no hospital após saber da prisão.

“Ela passou mal, deu uma dor no peito dela. Aí o menino disse que era melhor levar ela no hospital. Aí levou no hospital e infartou, morreu. Então a causa da morte da minha prima foi a prisão da minha mãe”, disse Maria Rita Alves, outra filha de dona Francisca.

Em nota, a Justiça de Rondônia alegou que “todas as providências administrativas com relação à apuração e responsabilização foram adotadas logo após tomar conhecimento do fato”.

