Mãe faz apelo nas redes para encontrar filho desaparecido há dois meses em praia do Rio de Janeiro

Edson Davi Silva de Almeida, de 6 anos, desapareceu no último dia 4, a praia da Barra da Tijuca, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

O mistério envolvendo o desaparecimento do menino Édson Davi Silva Almeida, de 7 anos, que ocorreu há exatos dois meses, na Praia da Barra da Tijuca, continua sem solução.

A criança desapareceu no dia 4 de janeiro, próximo ao posto 4 da praia, e desde então não foi mais visto. A principal suspeita das autoridades é de afogamento, mas a família acredita que ele possa ter sido sequestrado.

Enquanto a polícia segue investigando a possibilidade de afogamento, já que não há indícios de um rapto, os familiares de Édson permanecem convictos de que ele foi sequestrado.

A mãe do menino, Marize Araújo, pede que mais testemunhas sejam ouvidas para ajudar nas investigações. No dia do desaparecimento, salva-vidas haviam sinalizado o mar com bandeiras vermelhas, indicando alto risco de afogamento.

“Eu nunca vou desistir de te encontrar meu filho, eu e Deus sabe que você não se afogou. No dia tinha quase 400 metros sem câmeras, quase 7 escadas sem imagem, o lugar que meu filho desapareceu é ponto cego da praia. Porque querem afogar meu filho sem nenhuma testemunha de afogamento e sem ninguém ter visto ele a beira d’água depois das 16 hs, próximo ao horário que ele desapareceu? Será se o afogamento é a solução mais fácil para um filho de um barraqueiro, a camada mais vulnerável da sociedade?”, escreveu a mãe da criança no Instagram.

Parentes afirmam que Édson tinha medo de entrar no mar, o que reforça a suspeita de que ele não tenha se afogado. Ele estava na praia acompanhando o pai, que trabalha em um quiosque no local. Buscas foram ampliadas para todo o Estado do Rio, com o apoio de diversas equipes, incluindo mergulhadores, aeronaves e drones.

A Polícia Civil informou que não há registros de imagens que mostrem Édson saindo da praia, mas que diversas linhas de investigação foram consideradas e denúncias apuradas.