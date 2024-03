Luxos e regalias: como é a vida de Anna Carolina Jatobá fora da cadeia

Apesar de estar cumprindo pena em regime aberto, a vida de Anna Carolina Jatobá fora da prisão está longe de ser como a de outros condenados. Sentenciada a 26 anos e oito meses pela morte da enteada Isabella Nardoni, ela conseguiu a progressão para o regime aberto em junho de 2023.

Conforme publicado pelo O Globo, Anna Carolina Jatobá leva uma vida praticamente normal, com direito a viagens de férias e eventos sociais fugindo a regra do regime aberto. Pelas normas, ela deveria trabalhar todos os dias, permanecer em casa entre as 20h e as 6h da manhã, e não sair aos finais de semana e feriados. Tais regras inclusive são mais rígidas para o caso já que sua ficha criminal é devida a autoria de um crime hediondo.

No entanto, no dia 3 de fevereiro de 2024, Anna participou da cerimônia de formatura de seu filho mais velho, de 19 anos, que aconteceu às 21h na Zona Leste de São Paulo. Para ir ao evento, ela teve uma autorização assinada pela juíza Nidea Rita Coltro Sorci, após parecer favorável do ministério público diante do pedido da condenada.

Na ocasião, o promotor Alfredo Mainardi Neto alegou que o pedido era devido a “uma situação excepcional e devidamente justificada” por envolver a participação da condenada na vida do filho.

Viagem de férias

Essa não foi a primeira vez em que Anna Jatobá obteve uma vitória em seus “pedidos especiais”. Em dezembro de 2023 ela solicitou autorização para passar as férias em um condomínio de luxo no Guarujá.

Novamente alegando querer recuperar o vínculo com os filhos, os advogados de Anna entraram com o pedido de autorização para uma viagem de 30 dias, que inicialmente não foi acatado pelo Ministério Público. Conforme o promotor Mainardi Neto:

“O pedido de autorização para realizar a viagem de férias não constitui justificativa plausível para o seu deferimento, além de se mostrar incompatível com o anseio de construção de uma sociedade séria ao observar uma cidadã que se encontra em cumprimento de pena após ceifar a vida da enteada, de forma dolosa, viajar para outra comarca em férias”.

Apesar do posicionamento contrário do Ministério Público, o pedido e os argumentos foram aceitos pela Justiça. Desta forma, Anna Jatobá passou 30 dias de férias no litoral e, no próximo mês, deverá comparecer ao casamento da afilhada de seu marido, Alexandre Nardoni, que segue preso pela morte da filha.

Mesmo com um novo parecer do Ministério Público contrário a “regalia” solicitada por Anna Jatobá, a juíza concedeu a autorização para a ida à festa e dispensou o uso de uma tornozeleira eletrônica por parte da condenada.

Recentemente, no dia 28 de fevereiro, ela também recebeu permissão para participar do velório de sua sogra, Maria Aparecida Alves Nardoni, que faleceu aos 67 anos. Na ocasião, Anna Jatobá virou notícia por visitar o túmulo de Isabella Nardoni no Cemitério Parque dos Pinheiros, mesmo local em que compareceu ao sepultamento da sogra.