Brasileira vítima de estupro coletivo na Índia chegou a viajar de moto por outros 66 países

Uma turista brasileira foi vítima de um estupro coletivo enquanto acampava com seu marido no distrito de Dumka, na Índia. O casal, Fernanda e Vicente, são conhecidos por seu trabalho como influenciadores de viagens. Juntos, eles chegaram a passar por 66 países nos últimos cinco anos, viajando em suas motos.

Conforme publicado pelo O Globo, Fernanda é brasileira, mas naturalizada espanhola e atua como embaixadora de uma marca americana de roupas para andar de moto. Em suas últimas publicações nas redes sociais, ela contou sobre o pesadelo vivido ao lado do marido.

Ao todo, três agressores foram presos enquanto os demais suspeitos identificados seguem foragidos da justiça. A embaixada brasileira segue acompanhando o caso e se colocou à disposição do casal para acompanhar o andamento do caso.

Entenda o caso

Fernanda e o marido costumam documentar as viagens que fazem de moto ao redor do mundo. Ao todo, eles possuem mais de 140 mil seguidores no Instagram. No entanto, o casal se viu em uma situação complicada nos últimos dias.

Com hematomas pelo corpo, os dois relataram em detalhes nas redes sociais o que aconteceu. Eles seguiam a caminho do Nepal quando escolheram parar para acampar antes de seguir viagem. Durante a noite, eles foram surpreendidos por sete homens.

“Aconteceu algo conosco que não desejaríamos a ninguém. Sete homens me estupraram, nos espancaram e nos roubaram”, declarou Fernanda que reforçou que a verdadeira intenção dos homens era realizar o estupro, já que não roubaram muitos dos pertences do casal.

Vicente também foi agredido pelos homens, recebendo diversos golpes com um capacete e uma pedra.

Conforme informações da polícia local, a brasileira foi socorrida perto das 23h e encaminhada ao hospital para tratamento. Até o momento, três criminosos foram presos.

