A vida de luxo cansa? Camila Parker é criticada por ser indolente ao tirar férias em um momento crítico

As responsabilidades estão se tornando cada vez mais pesadas para o príncipe William em meio aos problemas de saúde enfrentados por seu pai, o Rei Charles III, após ser diagnosticado com câncer, a ausência de Kate Middleton devido à cirurgia abdominal pela qual passou e agora um gesto particular de Camilla Parker que a mantém afastada de suas funções.

O peso da instituição recaiu sobre o futuro rei da Inglaterra antes de sua coroação, embora tenha sido pensado que a rainha consorte o acompanharia em algum momento para apoiá-lo e zelar pelos interesses de seu esposo.

Até agora, ela fez isso porque apareceu em 13 eventos, ao contrário de William, que só o fez em cinco ocasiões. Aparentemente, a situação jogou contra a monarca de 75 anos e ela tomou uma decisão radical que causou indignação.

As férias de Camila Parker apesar da situação da família real

Os constantes compromissos têm cobrado seu preço de Camila Parker, por isso ela decidiu tirar alguns dias de folga "para recarregar as energias", apesar da situação complexa que enfrentam no Palácio de Buckingham, com as baixas que têm ocorrido entre as peças mais importantes da coroa.

De acordo com relatos de alguns meios de comunicação internacionais, Camilla não retornará ao trabalho até 11 de março, data em que presidirá a missa do Dia da Commonwealth na Abadia de Westminster, um evento que mais uma vez será marcado pela ausência do Rei e da princesa de Gales.

"A especialista em Casa Real Ingrid Seward disse ao 'The Sun': 'Veja que ela está esgotada. Camilla esteve lá por ele e teve que se adaptar à apertada agenda de compromissos reais. Ela merece um pouco de descanso e relaxamento'."

As férias da monarca causaram grande controvérsia entre os seguidores da monarquia britânica por considerarem inaceitável dada a situação atual da família real. As piadas e críticas não demoraram a aparecer nas redes sociais.

Desta forma, espera-se que William retome sua agenda sem interrupções, pois não conta mais com o apoio de sua família, uma vez que o príncipe Harry e Meghan Markle renunciaram aos seus cargos e não mantêm uma relação cordial com os príncipes de Gales.

O descanso de Camila ocorreu apenas horas antes de Kate fazer sua primeira aparição pública desde dezembro de 2023 quando foi flagrada por um paparazzi no carro com sua mãe.