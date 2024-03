Vai viajar de avião pela primeira vez? Confira cinco dicas para garantir um voo tranquilo

O setor de aviação voltou a ficar aquecido no Brasil após o período de baixa por conta da pandemia de covid-19. Em 2023, 112,6 milhões de brasileiros viajaram de avião, o que representou uma alta de 15,3% em relação ao ano anterior, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A previsão do setor é que esse ano esse número deve aumentar e muita gente planeja voar pela primeira vez.

A AirHelp, empresa que faz defesa de passageiros de companhias aéreas, elencou cinco dicas que podem ajudar os passageiros de primeira viagem a se planejar para o voo, evitando os temidos transtornos. Além disso, indica quais os direitos dos clientes em caso de interrupções, como atraso e cancelamento de voos.

Saiba como organizar a viagem:

Conheça o funcionamento do avião e drible o medo

A Airhelp destaca que é comum as pessoas apresentarem ansiedade ou medo ao voar pela primeira vez. Nesses casos é necessário entender qual é a raiz do problema, se o medo tem a ver com o avião em si ou outras situações associadas ao voo, como altura ou aversão a lugares fechados, por exemplo.

A dica é pesquisar sobre o funcionamento do avião e entender os procedimentos de segurança das aeronaves são algumas das práticas que podem ajudar a superar essas situações. Observe as saídas de emergência, saiba como utilizar as máscaras de oxigênio e preste atenção nas orientações da equipe de tripulação.

Pesquisar as passagens aéreas antes de comprar

Planejar a compra dos bilhetes com antecedência ajuda a fugir dos preços mais altos. Evitar épocas de alta temporada também pode contribuir no valor da passagem. Fique atento a promoções e feirões de passagens fornecidos pelas companhias aéreas e pesquise os valores de ida e volta em diferentes datas para ter certeza do melhor custo-benefício.

Organize a ida ao aeroporto

A maioria das companhias aéreas recomenda que o passageiro chegue ao aeroporto com duas horas de antecedência em voos nacionais e três horas em voos internacionais. Separe todos os documentos importantes, incluindo o cartão de embarque, e estude, com antecedência, o tempo de deslocamento até o aeroporto.

Além disso, a Airhelp orienta que fazer o check-in antecipado evita filas e atrasos na decolagem. Acesse o site ou aplicativo da companhia para confirmar seus dados e as informações das bagagens. O embarque normalmente começa 40 minutos antes da decolagem e é encerrado cerca de 20 minutos antes do voo partir.

Outra maneira de adiantar os processos é viajar somente com a bagagem de mão. Dessa forma, não é necessário chegar ainda mais cedo no aeroporto para despachar as malas. Confira as recomendações e informações adicionais da companhia nos canais de atendimento.

Conheça seus diretos em casos de atrasos e cancelamentos

Para se precaver de qualquer imprevisto, é importante que o viajante conheça todos os seus direitos como passageiro aéreo. Quem voa no Brasil está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação da Anac. A legislação brasileira abrange voos domésticos dentro do Brasil, voos internacionais com partida ou chegada em aeroportos brasileiros, bem como voos com conexão em um aeroporto brasileiro.

Atrasos e cancelamentos de voos são situações passíveis de reembolso e indenização. Saiba como proceder em cada ocorrência com o Guia dos direitos do passageiro aéreo.

Aproveite o voo

Chegou a hora de voar. Lembre-se de manter a calma e tentar se distrair. Leve consigo um livro, revistas ou palavras cruzadas. Músicas, séries e filmes de sua preferência disponíveis no celular também são ferramentas de apoio para controlar a tensão e aproveitar melhor a experiência.