Uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) encontrou uma Porsche de propriedade de Fábio Spinola, amigo do influenciador Renato Cariani, na garagem de uma residência de pertenceria a Marcos Roberto de Almeida, mais conhecido como Tuta, ex-líder do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Porsche de amigo de Cariani foi encontrado na garagem de ex-líder do PCC Imagem: reprodução redes sociais

Spinola é tido pela Polícia Federal (PF) como a ligação de traficantes com Cariani, indiciado junto com o amigo há um mês pelos crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Os dois são acusados de realizar transações de produtos químicos em uma fábrica do ABC Paulista para a produção de cocaína e crack.

De acordo com texto do ‘Metrópoles’, mensagens de Whatsapp obtidas pela PF trocadas entre Spinola e Cariani mostram que o influenciador fitness entrou em contato com o amigo no dia em que a operação contra o tráfico de drogas foi deflagrada, em Porto de Paranaguá (PR), em 2023.

LEIA TAMBÉM: Estudante de medicina de 18 anos morre no interior de SP

Ainda segundo a matéria, os dois também já fizeram uma viagem juntos para Cancún, México, em 2015. Renato nega as acusações.

Carro estava em garagem de prédio

Em 2020, o Gaeco, grupo do MPSP especializado em combate ao crime organizado, realizou uma busca e apreensão em um endereço ligado ao ex-líder do PCC, investigado por lavagem de dinheiro, e a Porsche modelo Macan em nome de Fábio Spinola foi localizada.

O carro de luxo foi encontrado em um prédio no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Segundo o grupo especial, apartamento teria sido comprado por Tuta em 2017 no valor de R$ 1,2 milhão, através de laranja investigado no esquema de lavagem. A defesa negou que imóvel fosse dele.

A Justiça de SP condenou Tuta na última terça-feira (27) a 12 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O ex-líder do Primeiro Comando da Capital nas ruas é acusado de lavar R$ 1 bilhão da organização criminosa e desapareceu após suspeita de desvio de dinheiro da facção.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Sem ganhadores, Mega-Sena chega a R$ 185 milhões

⋅ Brasil tem mais de um milhão de casos de dengue este ano

⋅ ‘Samurai do sertão’ invade hospital na Bahia e ataca segurança