O ser humano seria o responsável pela infidelidade, de acordo com uma descoberta científica

A pesquisa, liderada pelo Instituto Nacional de Genética Humana da Argentina, juntamente com um especialista, identificou um gene específico que poderia estar associado à infidelidade em humanos.

De acordo com El Cronista, a pesquisa revela uma conexão entre promiscuidade, sexo casual, adultério e uma variante específica no gene DRD4, que desempenha um papel crucial no sistema de dopamina D4 do cérebro.

O gene DRD4 tem sido objeto de estudo prévio devido à sua associação com a busca por novidades e a disposição para comportamentos de risco.

A mutação identificada afeta o receptor de dopamina D4, um componente essencial do sistema de recompensa do cérebro que influencia como as pessoas experimentam o prazer.

Gene humano seria o responsável pela infidelidade, segundo pesquisa científica Foto: (Especial)

De acordo com a pesquisa, os indivíduos que apresentam essa mutação específica no gene DRD4 mostram uma tendência marcada a explorar e buscar novas experiências, o que se traduz em uma atitude mais aberta em relação a diversas experiências sexuais.

Não só está inclinado à busca do prazer, mas reflete uma disposição para experimentação e novidade em diferentes aspectos de suas vidas, incluindo relacionamentos íntimos.

Essa predisposição para buscar novas experiências pode se manifestar em uma maior propensão a se envolver em relações sexuais sem compromisso e experimentar com diferentes parceiros.