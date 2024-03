Entenda o que é a febre Oropouche, que teve primeiro caso registrado no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro registrou nesta quinta-feira o primeiro caso registrado no estado de febre Oropouche em um homem de 42 anos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Trata-se de um caso importado, já que o paciente tem um histórico de viagens para o Amazonas.

O que é Oropouche

A febre Oropouche é causada por um arbovírus, que infecta macacos, bichos-preguiça e outros animais silvestres e são transmitidos aos seres humanos através dos mosquitos ‘Culicoides paraensis’, mais conhecidos como borrachudos ou maruins. O vírus foi detectado pela primeira vez na década de 60, em Trinidad & Tobago.

Seus principais sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, dor nas articulações e náuseas. Assim como a outras doenças virais, não existe tratamento específico e a abordagem médica consiste em analgésicos e antitérmicos para aliviar os sintomas, que podem ser confundidos com a dengue e duram entre dois e sete dias.

Os mosquitos transmissores da doença se proliferam em ambientes de forte calor e bastante umidade, como áreas próximas a mangues, lagos, brejos e rios

No Brasil, os surtos da doença ocorrem desde a década de 70, mas no norte do país, em estados como Amazonas, Acre e Rondônia, e o caso registrado no Rio, segundo especialistas, é um alerta para a possibilidade da doença se espalhar por outras regiões do país durante os meses mais quentes do ano.