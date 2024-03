De folga, GCM destrói carro durante uma briga de trânsito no interior de São Paulo

Uma briga de trânsito terminou com o afastamento de um Guarda Municipal no último domingo, dia 25 de fevereiro, em Barueri. Conforme publicado pelo G1, o homem destruiu o carro de um vigilante após uma discussão.

Segundo as informações publicadas, o guarda municipal de Cotia, de 48 anos, se envolveu em uma discussão com o vigilante, de 52, por conta de uma colisão entre os dois veículos na Estrada São Fernando. O momento foi registrado em vídeo e viralizou.

Nas imagens é possível ver quando o guarda agride o vigilante, enquanto uma mulher armada observa tudo. Em seguida, o homem começa a destruir o carro do vigilante quebrando as portas, o capô e o para-choque do veículo,

O que diz o vigilante?

Em depoimento prestado na delegacia o vigilante revela que após ser agredido ele teve o carro destruído e as chaves do veículo foram levadas pelo agressor.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como ameaça, injúria, dano e vias de fato, sendo solicitada a realização do exame pericial na vítima bem como a análise das imagens registradas.

A Prefeitura de Cotia, por sua vez, revelou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria da Guarda Civil, e que o profissional envolvido na briga teve sua arma recolhida e foi afastado das atividades operacionais até que o inquérito da Corregedoria seja concluído.

Até o momento não foram publicadas atualizações ou novas informações sobre o caso.

