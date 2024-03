Combate à dengue: alunos de Etec de Barueri desenvolvem repelente de baixo custo

Em tempos de epidemia de dengue, todos os esforços para combater o avanço da doença devem ser estimulados. Foi o que fizeram os alunos do ensino médio da Etec Antônio Furlan, em Barueri, São Paulo, que realizaram um projeto de ciência com uma função bastante prática: desenvolveram um creme hidratante repelente de insetos, entre eles o Aedes Aegypti, responsável pela disseminação de doenças como dengue, zika e chikungunya.

“Considerando a preocupação geral com a epidemia de dengue, foi proposta a fabricação e a divulgação de um creme hidratante e repelente de baixo custo. A iniciativa representou uma oportunidade muito rica de integração entre disciplinas, classes e cursos”, conta o diretor Uilson Nunes.

O projeto envolveu alunos de diferentes cursos da escola. Os alunos de Técnico em Contabilidade e Administração levantaram os custos da produção para chegarem a um preço diferenciado; o pessoal do Técnico em Informática desenvolveu todo material gráfico e pelas para divulgação nas redes sociais, a área técnica de RH cuidou da divulgação do produto e cuidados nas empresas e a fórmula foi feita no Laboratório de Química sob os cuidados da professora Eugênia Hashiguchi, responsável pelo curso na Etec.

“Testamos duas fórmulas simples, já disponíveis em sites de internet. Utilizamos ingredientes de fácil disponibilidade e baixo custo, como água destilada, glicerina e vitaminas do complexo B”, explicou a professora.

A ideia não foi desenvolver um produto para vender, mas aumentar o engajamento dos alunos nas aulas de Química do ensino médio e, claro, contribuir no combate à dengue em um momento no qual cresce diariamente o número de pessoas doentes. “Os alunos adoraram. Todas as turmas participaram com empenho e ainda se comprometeram a combater a dengue, que está tão perigosa neste momento”, conclui a professora.