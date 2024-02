VÍDEO: Influencer desabafa após ser agarrada por homem durante gravação: “Não vou me calar”

A influenciadora digital Mycaela Parreira, de 26 anos, que soma quase 54 mil seguidores em seu perfil no Instagram, levou um susto durante a gravação de um comercial para um estabelecimento, em Quirinópolis, em Goiás. A jovem estava em uma rua, quando um homem apareceu por trás, a agarrou e a beijou à força (assista no vídeo abaixo). O caso foi denunciado à polícia e o autor, que já tem antecedentes por homicídio, poderá responder por importunação sexual.

O caso aconteceu no último sábado (24). Revoltada com a situação, Mycaela desabafou em postagens em seu Instagram. “Estava gravando um vídeo externo, quando chegou um homem que nunca vi na minha vida por trás e me agarrou. Ele me fechou em um abraço e simplesmente beijou o meu pescoço e saiu rindo e debochando na minha cara”, lembrou.

Apesar de estar em uma rua movimentada, a influencer diz que ninguém se prontificou a ajudá-la. “Eu tive que segurar o ‘cara’ sozinha até a polícia chegar. Estava todo mundo assistindo de camarote. Tinha não apenas um mercado, várias lojas, clientes e pessoas. Tinha dezenas de pessoas assistindo, mas ninguém fez nada [para ajudar]”, lamentou ela.

Depois de denunciar o caso à polícia, a jovem diz que passou a ser criticada nas redes sociais por pessoas que dizem que ela está exagerando. “Estou sendo muito atacada por várias pessoas que estão levando tudo isso como um exagero, como se eu tivesse feito tudo isso só por ele ser uma pessoa em estado vulnerável. É cansativo, é desgastante. É horrível a gente ter a nossa honra e dignidade sendo julgada por quem não conhece”, desabafou.

“Isso é o que faz muitas vítimas se calarem. Eu não vou me calar, eu comecei com isso daqui, eu vou terminar, vou até o fim. Ainda mais depois de tudo o que estou sabendo [sobre o suspeito]”, ressaltou a influenciadora.

Investigação

O caso é investigado pela delegada Simone Casemiro, que destacou que a investigação descobriu que o homem responde por um homicídio e foi solto da cadeia, após obter um habeas corpus, em setembro do ano passado.

Agora, no entanto, ele poderá responder por agarrar a influenciadora, sem seu consentimento. “É uma situação clara de um crime de importunação sexual, que é a prática de ato libidinoso sem a anuência [permissão] da vítima”, destacou a investigadora, em entrevista ao site G1.

O homem não teve a identidade revelada, assim, sua defesa não pôde ser encontrada para comentar o assunto.

