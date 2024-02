Outro revés para Dani Alves: conheça a dura punição do Barcelona

Depois de ser detido há mais de um ano por ser o principal suspeito de um ato de agressão sexual ocorrido em 30 de dezembro de 2022 no banheiro da discoteca Sutton, localizada na cidade de Barcelona, o ex-jogador internacional de futebol Dani Alves foi finalmente considerado culpado pela justiça da Espanha e condenado a quatro anos e meio de prisão.

Quem era considerado um dos personagens mais carismáticos do futebol e também detinha o grande recorde de ser o segundo jogador mais vitorioso da história desse esporte, agora vive uma realidade muito diferente de seus momentos dourados como profissional, muitos deles passados no Fútbol Club Barcelona, onde até recentemente era considerado uma lenda.

O seu estatuto no clube catalão foi conquistado pelo histórico lateral direito, ao jogar durante 9 temporadas e conquistar nada mais, nada menos que 23 títulos, destacando-se sem dúvida as 3 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da Europa, 6 Ligas, 4 Copas do Rei e 4 Supercopas da Espanha.

Dani Alves Foi sentenciado em Barcelona depois de um breve julgamento (Foto: Especial)

A decisão contundente do Barça

Na segunda-feira, 26 de fevereiro, o meio esportivo Sport informou que a instituição de futebol tomou a drástica decisão de retirar o status de lenda do ex-jogador de futebol que disputou 408 jogos com a camisa do time, devido à sua recente culpabilidade por agressão sexual.

Após a condenação judicial, o clube o removeu de uma lista de privilégios que tem 102 jogadores de futebol desde a fundação em 1899, entre os quais se destacam como seus membros mais importantes da América Latina o astro argentino Lionel Messi, Diego Armando Maradona, os brasileiros Ronaldinho, Rivaldo, Romário e Ronaldo e o uruguaio Luis Suárez.