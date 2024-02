Lotofácil sai para dois apostadores de São Paulo; veja números sorteados

Dois sortudos apostadores das cidades de Guarulhos, na Grande São Paulo, e Morungaba, no interior, vão dividir o prêmio do sorteio desta terça-feira da Lotofácil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Cada um dos ganhadores vai comemorar o dia com R$ 608.663,29 a mais em suas respectivas contas bancárias. Na faixa dos 14 acertos, a loteria pagou R$ 1.288,46 para 283 apostas e entre as apostas que acertaram 13 números (foram 9.423), foram pagos R$ 30.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 24, 25

A loteria retorna hoje, a partir das 20h, para sortear um prêmio estimado em R$ 5 milhões. Para concorrer, o apostador tem que fazer sua aposta até 19h nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Quina não teve ganhadores

A Quina continua acumulada. No sorteio de ontem nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas e com isso o prêmio da Quina saltou para R$ 9 milhões.

Os números sorteados foram:

03, 25, 31, 37, 69

O sorteio da Quina retorna nesta quarta-feira. Quem quiser tentar a sorte deve efetuar sua aposta antes do encerramento das lotéricas. A aposta simples custa R$ 2,50.