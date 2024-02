Jovem vítima de feminicídio fez alerta sobre ataques que sofria do marido: “Eu vou morrer”

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Ruana Karina dos Santos Silva, de 24 anos, que foi encontrada sem vida dentro de casa, em Salvador, na Bahia. Conforme a corporação, o principal suspeito pelo crime é o marido, com quem ela vivia há sete anos e tem dois filhos. O homem, que fugiu, já tinha agredido anteriormente a vítima, que alertou familiares e amigos.

“O pai dos meninos quase me mata agora. Eu vou morrer”, escreveu Ruana, em uma mensagem enviada à família no final do ano passado. Na ocasião, ela anexou uma foto mostrando seu rosto ferido.

Conforme reportagem do site G1, na mesma época, a jovem contou a uma amiga que estava sendo alvo de agressões por parte do marido. “Jogou a lata de cerveja aqui em mim, molhou a casa toda aqui agora, a lata de cerveja na minha perna aqui, entendeu? E está aqui agressivo, porque tá bebendo”, relatou a vítima.

Na última segunda-feira (26), Ruana voltou a procurar essa amiga relatando violência doméstica. A mulher foi até a casa da vítima e conversou com o casal. Quando acreditou que o conflito estava resolvido, foi embora. Porém, quando tentou contato novamente com a jovem, na terça-feira (27), não obteve mais respostas.

A Polícia Militar foi chamada após gritos e já encontrou Ruana sem vida. O marido não estava no local e ainda é procurado pelo feminicídio.

Além dos dois filhos que tinha com ele, a jovem ainda deixou um terceiro de outro relacionamento. Ela era natural de Marabá, no Pará, e agora os familiares realizam uma vaquinha para fazer o traslado do corpo para o sepultamento.

