Inmet emite alerta para temporal no litoral de São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em toda a faixa do litoral de São Paulo nesta quarta-feira.

De acordo com o Inmet, as chuvas que devem atingir toda a região litorânea podem chegar a 100 mm, com ventos intensos entre 60 e 100 km e risco de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos nas áreas de risco.

Para a Capital, a previsão é de pancadas de chuvas no período da tarde e à noite, mas também de alta intensidade com potencial para causar alagamentos. DE acordo com a Climatempo, a chuva pode ser forte na divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A temperatura continua em alta na cidade de São Paulo e a máxima prevista para hoje é de 31º C. Nesta quinta-feira, a temperatura tem uma leve queda e a máxima prevista é de 29ªC, com previsão para dia nublado com pancadas de chuva no final da tarde.

NORTE, NORDESTE E SUL

No sul do país, dois sistemas de baixa pressão, um na costa de Santa Catarina e outra no Paraguai, provocam chuvas fortes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

No norte, a água do mar está mais quente do que o normal, colaborando na manutenção de uma Zona de Convergência Intertropical que se espalha pelo litoral do nordeste, Pará e Amapá, associada a uma circulação de vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera que se desloca de Tocantins para o mato Grosso e Rondônia espalham nuvens carregadas em toda região e no centro-oeste do país.