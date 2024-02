‘Barbie do Pó’: Justiça manda soltar influencer suspeita de ligação com tráfico, no interior de SP

Eduarda Marques, de 20 anos, conhecida como a 'Barbie do Pó', obteve habeas corpus após ser presa suspeita de ligação com tráfico de drogas (Reprodução/Redes sociais)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou um pedido da defesa e mandou soltar a influenciadora digital Eduarda Marques, de 20 anos, mais conhecida como a “Barbie do Pó”, que foi presa suspeita de ligação com tráfico de drogas em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu a liberdade provisória, considerando que a jovem é ré primária e também não portava quantidade “excessivamente elevada” de entorpecentes.

Apesar da soltura, foram estipuladas algumas medidas cautelares. Eduarda terá que comparecer em juízo a cada dois meses; deverá comparecer perante autoridade policial ou judicial sempre que for intimada; não pode ausentar-se da comarca em que reside por mais de dois dias sem autorização prévia; e não poderá mudar de endereço sem autorização judicial.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa da influenciadora até a publicação desta reportagem.

Eduarda foi presa no último dia 21, depois que policiais militares do17º Batalhão de Ações Especiais desconfiaram da “atitude suspeita” dela. Os agentes a seguiram até um apartamento, onde ela guardava 13 pinos de cocaína e uma porção de maconha, além de R$ 340 em espécie. Um adolescente de 16 anos, que a acompanhava, também foi apreendido durante a ação.

O caso foi registrado como porte ilegal de drogas, mas a polícia suspeita que a jovem tenha ligação com traficantes de drogas que atuam no interior paulista. Assim, ela passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Porém, agora a defesa dela obteve o habeas corpus.

Influencer Eduarda Marques, de 20 anos, costuma postar fotos sensuais e 'dando grau' em motocicletas (Reprodução/Instagram)

Vida de influencer

Nas redes sociais, Eduarda costuma compartilhar com seus mais de 20 mil seguidores vídeos que mostravam seu estilo de vida. Ela aparece em fotos sensuais, promovendo bebidas alcóolicas e até fazendo manobras perigosas em motocicletas.

Em alguns dos vídeos, ela aparece pilotando os veículos. Em outros, está na garupa e chega quase a colocar a mão no chão durante os chamados “graus” (veja abaixo).

LEIA TAMBÉM: