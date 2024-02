Hoje tem Mega-Sena de R$ 120 milhões

Acumulada por vários sorteios consecutivos, a Mega-Sena retoma nesta terça-feira (27) seu sorteio e promete pagar a quem acertar as seis dezenas sorteadas o prêmio de R$ 120 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Quem for tentar a sorte na loteria deve correr e garantir sua aposta até 19h. Ela pode ser feita nas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da Mega, com 6 números marcados no volante, custa R$ 5.

O sorteio ocorre a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa exibe o sorteio ao vivo pelos canais no Youtube e Facebook.

Timemania sorteia hoje R$ 16 milhões

Outra loteria que sorteia um prêmio milionário é a Timemania, que pode pagar até R$ 16 milhões a quem acertar as sete dezenas sorteadas nesta terça-feira, de acordo com a Caixa.

A aposta simples da Timemania, em volante com 10 números e um time do coração, custa R$ 3,50.