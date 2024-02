VÍDEO: PM de folga e filha são mortos a tiros na Zona Norte de SP: veja o que se sabe até agora

A Polícia Civil procura por três criminosos envolvidos em uma tentativa de assalto que resultou nas mortes do policial militar Anderson de Oliveira e da filha dele, Alycia Peroni Valentim, de 19 anos, na Vila Medeiros, na Zona Norte de São Paulo. Câmeras de segurança mostraram que as vítimas estavam dentro de um carro, em frente a uma farmácia, quando os bandidos se aproximaram. O PM mostrou que estava armado e o trio parecia ir embora, mas acabou trocando tiros com o agente (assista abaixo).

Um pm de SP e sua filha de 19 anos foram mortos por esses "jovens" que o vagabundo ladrão desse presidiário adora defender. Deveriam fazer uma limpa até achar e fazer igual no litoral. Nada de cadeia pic.twitter.com/jvhIQKLpOd — Diovani Melo (@DiovaniMelo) February 24, 2024

O caso aconteceu na madrugada de sábado (24). O policial militar, que estava de folga, aguardava com a filha dentro do carro, enquanto a esposa estava dentro da farmácia. Logo é possível ver que três homens se aproximam do veículo, sendo que eles usavam moletons com capuz e máscara cirúrgica. Um deles fez menção de entrar no estabelecimento, mas a porta estava fechada.

Ao perceber a movimentação dos suspeitos, o PM mostrou a arma ainda dentro do carro. Um dos criminosos fez um sinal de “joinha”, demonstrando que tinha entendido o recado e eles começaram a se afastar. Os bandidos chegaram a levantar os braços.

Logo na sequência o policial desceu do carro e apontou a arma na direção dos criminosos, que responderam atirando. Tanto o agente quanto a filha foram atingidos pelos disparos e não resistiram aos ferimentos. Já os assaltantes fugiram em um carro cinza.

As investigações avançaram e as identificações dos criminosos foram descobertas pela Polícia Civil. A Justiça decretou as prisões deles, mas, até a manhã desta segunda-feira (26), eles ainda eram procurados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), exames periciais foram solicitados e o caso registrado como roubo a estabelecimento comercial e violência resulta morte (latrocínio) no 73º Distrito Policial, do Jaçanã.

Os corpos do PM, que atuava 39º Companhia do 7° Batalhão de Polícia Militar, e da filha dele, que era estudante de Direito, foram sepultados na manhã de domingo (25), no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, Zona Leste da Capital.

