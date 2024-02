Mulher sofre queimaduras graves ao fritar ovo e morre após 10 dias internada, no interior de SP

Um acidente doméstico resultou na morte de Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, moradora de Rio Claro, no interior de São Paulo. Ela sofreu graves queimaduras ao fritar um ovo e passou 10 dias internada na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, também no interior paulista, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O acidente aconteceu no último dia 16 de fevereiro. Conforme reportagem do site G1, Elisângela decidiu colocar o ovo em um copo antes de fritá-lo, para se certificar de que ele não estava estragado. Porém, não percebeu que continha água no recipiente. Na sequência, ela jogou o conteúdo na frigideira com óleo quente.

As chamas subiram rapidamente, atingindo o rosto, peito e braços da mulher. Inicialmente, ela foi levada por familiares até a Santa Casa de Rio Claro. De lá, foi transferida para Limeira, onde recebia os cuidados especializados para as queimaduras.

Nesta segunda-feira (26), ela seria submetida a uma cirurgia no hospital, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento e não resistiu.

Elisângela morava com o marido e a filha, de 1 ano. O corpo dela será sepultado ainda hoje no Cemitério de Itirapina, também no interior paulista.

