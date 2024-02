Lotofácil sorteia nesta segunda-feira R$ 1,7 milhão

Quem for tentar a sorte na Lotofácil pode levar para casa nesta segunda-feira (26) um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao sorteio da loteria, é necessário realizar sua aposta até 19h em uma das casas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 15 números marcados, custa R$ 3.

O sorteio da Lotofácil é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

SORTEIO DE SÁBADO

Uma única aposta da cidade de Getulina, no interior de São Paulo, vai começar a semana com a conta bancária mais gorda. O sortudo ou a sortuda ganhou no sorteio deste sábado o prêmio de R$ 1.649.741,01 em uma aposta feita pelo canal eletrônico da Caixa.

Além do ganhador, 155 apostas acertaram 14 números e cada uma delas levou para casa R$ 2.231,70. Na faixa dos 13 pontos, 7.668 apostas faturaram R$ 30,00

Quina paga hoje R$ 7 milhões

O sorteio da Quina desta segunda-feira deve pagar a quem acertar as cinco dezenas um prêmio acumulado estimado em R$ 7 milhões.

A aposta simples a Quina custa R$ 2,50 e deve ser feita até 19h.