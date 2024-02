Incêndio em casa mata menino de 3 anos na Zona Leste de São Paulo; mãe e irmã foram socorridas

Um incêndio que atingiu uma casa resultou na morte de um menino de 3 anos, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A mãe dele e a irmã foram socorridas com vida ao pronto-socorro de São Mateus. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

As chamas começaram em um quarto da residência, localizada na Rua Rodrigues da Silva, no domingo (25). Por conta do fogo, que atingiu um dos quartos, o teto desabou. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os socorristas já encontraram o garoto sem vida.

A mãe e a outra filha, de 10 anos, estavam no imóvel sem ferimentos, mas inalaram muita fumaça. Por isso, elas precisaram ser socorridas. A mulher não soube explicar aos bombeiros o que pode ter provocado o incêndio.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que solicitou uma perícia ao imóvel.

