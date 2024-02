Homem é executado a tiros na frente da família na saída de chá de bebê, no ABC Paulista

Homem de 55 anos foi executado a tiros na frente da família, em Mauá, no ABC Paulista (Reprodução/X (Twitter)/Instagram)

Um homem de 55 anos foi executado a tiros na frente da família enquanto saía de um chá de bebê, em Mauá, no ABC Paulista. A esposa dele, que está grávida, e a filha, de 10 anos, também foram atingidas pelos tiros. Ambas foram socorridas e seguem internadas no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, na Vila Bocaina.

O caso aconteceu na noite de domingo (25), na Rua Menoti Falchi, bem nas proximidades de uma igreja. As vítimas tinham saído da confraternização e caminhavam pela rua, quando um carro preto se aproximou.

Ocupantes efetuaram os disparos na direção do homem, que morreu na hora. As demais vítimas ainda correram, mas também acabaram sendo feridas. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde delas.

Um vídeo divulgado pela página “Viva ABC” mostrou a movimentação no local após a execução. Assista abaixo:

A Polícia Civil realizou uma perícia no local, onde recolheu seis cápsulas de balas deflagradas, e analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os autores.

O caso foi registrado como homicídio tentado e homicídio consumado no 1º DP de Mauá. Ainda não foram reveladas as possíveis motivações do crime.

