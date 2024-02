Briga termina com casal morto a facadas e filho de 17 anos apreendido, no litoral de São Paulo

A Polícia Civil investiga a morte de um casal esfaqueado dentro do apartamento que morava, em Santos, no litoral de São Paulo. O filho das vítimas, de 17 anos, contou que o pai atacava a mãe durante uma briga e ele tentou defendê-la. Porém, não soube explicar como o genitor também morreu na confusão. O adolescente foi apreendido e levado à Fundação Casa.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (25), no apartamento localizado na Rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Embaré. Conforme o boletim de ocorrência, estavam no local o casal, Paulo Renato Vieira Thenorio, de 39 anos, e Bárbara Rodrigues Dias Ruas, de 37, o filho deles e dois amigos do garoto, de 18 e 20 anos.

O filho do casal contou que, na ocasião, estava com os amigos no quarto, quando ouviu o pai e a mãe discutindo e a mulher passou a pedir socorro. Ele foi até o encontro deles, onde o genitor o teria agredido com um soco no rosto. Logo depois, as agressões continuaram e o filho disse que segurou o pai dando uma “gravata no pescoço”, momento em que a genitora conseguiu correr e se trancar em outro cômodo.

Ainda segundo o adolescente, o pai se soltou e pulou a janela de outro apartamento, conseguindo acessar onde estava a esposa. O garoto correu e lá já encontrou o homem esfaqueando a mulher. Foi quando o menor disse que tentou salvar a mãe e pulou nas costas do pai. Ao ver que ela já estava morta, o garoto disse que saiu correndo.

A Polícia Militar foi acionada encontrou a mulher morta a facadas, assim como o marido, que também apresentava ferimentos a faca e um fio elétrico enrolado ao pescoço. Ao ser questionado sobre a morte do pai, o filho não soube precisar o que aconteceu, mas negou que tenha sido responsável pela morte de Thenorio.

Os dois amigos do adolescente não se envolveram na briga e acionaram a polícia. Eles deverão ser ouvidos na delegacia, mas apenas como testemunhas e não como investigados. O apartamento onde o crime aconteceu estava revirado e cheio de marcas de sangue em vários cômodos.

Já o adolescente deverá ser apresentado nesta segunda-feira (26) à Vara da infância e Juventude de Santos.

