Lançamentos da Netflix para esta sexta-feira: tudo o que a plataforma adiciona em 23 de fevereiro

A sexta-feira é perfeita para fazer maratonas de séries e filmes. A Netflix sabe disso e adicionou uma variedade de produções interessantes de todos os gêneros ao seu catálogo neste 23 de fevereiro.

Entre as produções que chegaram ao catálogo da plataforma de streaming neste dia da semana está a última parte de uma trilogia de romance, um k-drama médico e um thriller sensual.

Séries, filmes e documentários lançados pela Netflix em 23 de fevereiro

Quer saber tudo o que foi lançado no serviço digital nesta última sexta-feira do mês? Continue lendo para descobrir e organizar melhor sua sessão de ‘cinema em casa’ a partir do conforto da sua casa.

Através da minha janela 3: Olhos nos olhos

Clara Galle e Julio Peña Fernández interpretam pela terceira e última vez Raquel e Ares, respectivamente, nesta última parcela da saga de filmes românticos escrita por Ariana Godoy.

Sinopse: Apesar de terem formado outros casais, Raquel e Ares não se esquecem um do outro. No capítulo final da trilogia, conseguirão ficar juntos apesar da pressão familiar?

Mea culpa

Os talentosos atores Kelly Rowland e Trevante Rhodes estrelam este intrigante thriller romântico escrito, dirigido e produzido pelo famoso Tyler Perry para a plataforma de streaming.

Sinopse: Uma advogada criminalista deve escolher entre a família, o dever e seus próprios desejos pecaminosos depois de aceitar defender um artista acusado de assassinato.

Médico fantasma

Após seu grande sucesso em outras regiões do mundo, a Netflix adicionará ao seu catálogo para a América Latina este k-drama médico estrelado com maestria por Jung Ji-hoon, Kim Beom e Uie.

Sinopse: O fantasma de um cirurgião arrogante e extraordinário habita no corpo de um residente novato e o transforma no médico mais requisitado da noite para o dia.

F1: Dirigir para Viver (T6)

Os amantes da Fórmula 1 não podem perder a sexta temporada desta série documental na sexta-feira, que incluirá entrevistas e material inédito de figuras proeminentes do esporte.

Sinopse: Nesta temporada, os fãs serão levados para os bastidores para vivenciar de perto como os pilotos e equipes se preparam para dar o seu melhor no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA 2023.

Entrevías (T3)

Os seguidores deste drama espanhol liderado pelos atores José Coronado, Luis Zahera e Nona Sobo terão uma ótima sexta-feira assistindo à recém-estreada terceira temporada desta história.

Sinopse: Quando sua neta adolescente se torna vítima dos traficantes de drogas que controlam o bairro, um veterano de guerra cansado decide assumir o assunto.

Como se fosse a primeira vez

Os fãs de comédias românticas podem relaxar neste dia assistindo à versão mexicana do famoso filme homônimo com as atuações principais de Vadhir Derbez e Ximena Romo.

Sinopse: Depois de descobrir que a mulher dos seus sonhos tem perda de memória de curto prazo, um biólogo marinho precisa ser criativo para conquistar o seu coração, dia após dia.

A história de Indrani Mukerjea: uma verdade enterrada

As pessoas que não perdem nenhum dos documentários originais de true crime da Netflix não podem perder esta série sobre o caso do desaparecimento de Sheena Bora na Índia em 2012.

Sinopse: Graças a novas descobertas e um acesso sem precedentes, esta série documental explora detalhadamente o desaparecimento de Sheena Bora aos 25 anos e seu surpreendente desfecho.