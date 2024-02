Jennifer Lopez lança música sobre relacionamento abusivo e redes sociais explodem: de quem ela está falando?

Em ‘This Is Me... Now’, Jennifer Lopez voltou à música em grande estilo para promover seu novo álbum de estúdio e seu filme homônimo, disponível na Amazon Prime, o que representa um triunfo como artista e também em seu processo de cura sobre o amor, o que foi e o ponto em que está agora.

Jennifer Lopez e sua nova música ‘Rebound’: uma experiência da vida real?

O próximo single musical lançado pela cantora e atriz é ‘Rebound’, uma música que explora e mergulha em um relacionamento abusivo e totalmente prejudicial. O vídeo musical o representa com uma força implacável, tendo Jennifer Lopez nessa realidade.

No clipe, aparece o dançarino Gilbert Saldivar e trata-se de JLo estar com um homem muito violento que não ajuda com sua atitude; ameaças e golpes continuam até que a protagonista decide terminar e sair da, graficamente, casa de vidro. A quem Jennifer Lopez estaria se referindo?

JLo se inspirou nas experiências de sua vida

Após o lançamento do videoclipe, o projeto causou um grande impacto entre os seguidores, pois se supõe que Jennifer Lopez se inspirou em suas más experiências ao longo da vida e não demorou para as pessoas se perguntarem se talvez ela tenha se baseado em alguém específico de seu passado.

O filme ‘This Is Me... Now’ começa com uma cena que faz referência ao rompimento que teve anos atrás com Ben Affleck, então alguns assumiram que o relacionamento abusivo retrata um namoro com alguém após esse relacionamento amoroso no início do século XXI entre Jennifer Lopez e Ben Affleck.

A revista Variety perguntou à cantora se se trata de alguém em particular e a atriz não respondeu, mas limitou-se a refletir sobre os relacionamentos ruins: “A ideia da casa de vidro era como entrar nesses relacionamentos tóxicos”, afirmou.