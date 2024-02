IPVA SP: carros com placa final 9 devem quitar cota única ou pagar segunda parcela hoje

Proprietário de carros em São Paulo com placa final 9 que optaram por não pagar em janeiro devem quitar nesta sexta-feira o IPVA 2024, à vista, sem desconto. Quem escolheu parcelar tem que pagar a segunda parcela do imposto;

Quem quiser consultar o valor do IPVA deste ano pode acessar nas agências bancárias, nos terminais de autoatendimento, os valores. Quem prefere usar a internet pode consultar o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

Para facilitar a vida dos contribuintes que parcelaram o imposto, a Sefaz-SP optou por deixar os vencimentos no mesmo dia em cada mês, assim, a placa final nove vence em 23 de fevereiro, 23 de março e assim por diante, até o mês de maio.

O pagamento, assim como nos anos anteriores, pode ser feito nos terminais de autoatendimento dos bancos credenciados, pela Internet Banking ou nas casas lotéricas apenas apresentando o número do Renavam.

A novidade deste ano é o pagamento por Pix, que pode ser utilizado gerando o QR Code que será usado no pagamento. O código pode ser gerado na página do IPVA no portal da Sefaz-SP e tem validade de 15 minutos. Após esse prazo, o código expira e terá que ser gerado novo código.

A Sefaz-SP pede a todos que forem usar essa modalidade de pagamento que preste atenção nos dados de pagamento, que deverá ser feito ao “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.

Veja o calendário do IPVA 2024: